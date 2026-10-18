Abdullah bin Zayed y el primer ministro catarí abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del hermano Estado de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.

Durante la conversación telefónica, las partes también repasaron las relaciones fraternales históricas entre Emiratos y Qatar y analizaron vías para reforzar la cooperación en beneficio de sus intereses comunes y de la prosperidad de sus pueblos.