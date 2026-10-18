Abdullah bin Zayed y el ministro marroquí de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.

Durante la conversación telefónica, las partes también repasaron las relaciones fraternales históricas entre Emiratos y Marruecos y analizaron vías para reforzar la cooperación en apoyo de sus intereses comunes y del crecimiento y la prosperidad de ambos países y sus pueblos.