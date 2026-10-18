El presidente emiratí recibe al ministro de Defensa saudí

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudí.

El príncipe Khalid trasladó al presidente emiratí los saludos del guardián de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, y del príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Mohamed bin Zayed pidió al ministro saudí que transmitiera sus saludos al rey Salman y al príncipe heredero.

El encuentro abordó las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en beneficio de los intereses comunes, la prosperidad y el desarrollo de sus pueblos.

Las partes también intercambiaron opiniones sobre la evolución de la situación regional, con el objetivo de contribuir a reforzar la seguridad y la estabilidad y alcanzar una paz duradera en la región.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de varios ministros y funcionarios.