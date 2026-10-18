Cinco convoyes emiratíes con 789 toneladas de ayuda entran en Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

GAZA, 18 de octubre de 2026 (WAM) — Cinco convoyes de ayuda humanitaria emiratíes, integrados por 60 camiones con 789 toneladas de alimentos y suministros para refugio, entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3.

La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades de alimentación y alojamiento de los palestinos, reforzar la respuesta humanitaria y aliviar su sufrimiento en Gaza.

Con estas entregas, el número de camiones que han entrado en la Franja desde el inicio de Operation Chivalrous Knight 3 asciende a 14.579, con un total de 138.030 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando los convoyes en el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos, en la ciudad egipcia de Al Arish. Allí se reciben, clasifican y preparan los suministros antes de trasladarlos a Gaza, para garantizar la continuidad de la asistencia a las personas necesitadas.