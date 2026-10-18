Abdullah bin Zayed aborda con el secretario principal del primer ministro canadiense el refuerzo de los vínculos bilaterales

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió a Scott Gilmore, secretario principal del primer ministro de Canadá.

Durante el encuentro, las partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos y Canadá y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos en beneficio de los intereses comunes y la prosperidad de ambos pueblos.

También repasaron los avances de la cooperación y la asociación en sectores como la economía, la inversión y el comercio, en apoyo del crecimiento sostenible de los dos países.

Abdullah bin Zayed afirmó que las relaciones entre Emiratos y Canadá continúan creciendo y destacó el interés de ambos países por reforzar su asociación, desarrollar nuevas vías de cooperación y ampliar el trabajo conjunto en todos los sectores.

El ministro emiratí elogió los avances en las relaciones bilaterales y reafirmó el respaldo de Emiratos a los esfuerzos de Canadá por alcanzar la prosperidad en diversos ámbitos.

Las partes analizaron asimismo los acontecimientos regionales e internacionales y los esfuerzos para consolidar las bases de la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.

A la reunión asistió la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy.