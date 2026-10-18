Abdullah bin Zayed aborda con el secretario principal del primer ministro canadiense el refuerzo de los vínculos bilaterales

Abdullah bin Zayed aborda con el secretario principal del primer ministro canadiense el refuerzo de los vínculos bilaterales

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió a Scott Gilmore, secretario principal del primer ministro de Canadá.

Durante el encuentro, las partes abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos y Canadá y las vías para reforzar la cooperación en diversos ámbitos en beneficio de los intereses comunes y la prosperidad de ambos pueblos.

También repasaron los avances de la cooperación y la asociación en sectores como la economía, la inversión y el comercio, en apoyo del crecimiento sostenible de los dos países.

Abdullah bin Zayed afirmó que las relaciones entre Emiratos y Canadá continúan creciendo y destacó el interés de ambos países por reforzar su asociación, desarrollar nuevas vías de cooperación y ampliar el trabajo conjunto en todos los sectores.

El ministro emiratí elogió los avances en las relaciones bilaterales y reafirmó el respaldo de Emiratos a los esfuerzos de Canadá por alcanzar la prosperidad en diversos ámbitos.

Las partes analizaron asimismo los acontecimientos regionales e internacionales y los esfuerzos para consolidar las bases de la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.

A la reunión asistió la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy.