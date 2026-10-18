Abdullah bin Zayed y el ministro británico de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó en una conversación telefónica con el ministro británico de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, Ed Miliband, la evolución de la situación regional y en Oriente Próximo.

Los dos ministros también analizaron las vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a consolidar la paz y la seguridad.

Abdullah bin Zayed y Miliband repasaron diversos asuntos de interés común relacionados con la cooperación entre Emiratos y Reino Unido, así como las formas de fortalecer los lazos bilaterales en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países.