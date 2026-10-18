Abdullah bin Zayed y el ministro ruso de Exteriores abordan por teléfono la situación regional e internacional

ABU DABI, 18 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó en una conversación telefónica con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, la evolución de la situación regional e internacional y los acontecimientos en Oriente Próximo.

Los dos ministros también repasaron la cooperación y la asociación bilaterales, así como las vías para reforzar los vínculos en beneficio de sus intereses comunes.