Gargash recibe al secretario principal del primer ministro canadiense

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Mohammed Gargash, recibió a Scott Gilmore, secretario principal del primer ministro de Canadá.

Durante el encuentro, las partes repasaron las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y abordaron las vías para reforzarlas en distintos ámbitos, especialmente en los sectores económico y de inversión, en beneficio de los intereses comunes de ambos pueblos.

La reunión también trató diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular los últimos acontecimientos en la región.

Ambas partes subrayaron la importancia de mantener las consultas y la coordinación para abrir nuevas vías de cooperación bilateral y ampliar su alcance.