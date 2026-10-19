Emiratos condena el ataque de colonos israelíes contra una delegación diplomática europea en Cisjordania ocupada

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque de colonos israelíes contra una delegación diplomática europea durante una visita a la localidad de Taybeh, en la Cisjordania ocupada.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que el acto supone una flagrante violación de las leyes, las convenciones y las normas internacionales que garantizan la plena protección de los diplomáticos y las misiones diplomáticas. Añadió que estos hechos agravan el deterioro de la situación regional y obstaculizan los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz y la estabilidad.

El ministerio reclamó una investigación independiente y transparente sobre estas violaciones y que los responsables rindan cuentas.

También pidió a la comunidad internacional que cumpla sus responsabilidades para poner fin a las continuas violaciones israelíes y evitar una nueva escalada en el territorio palestino ocupado y la región.

Asimismo, subrayó la necesidad de apoyar los esfuerzos regionales e internacionales para avanzar en el proceso de paz en Oriente Próximo, alcanzar una paz amplia y justa y poner fin a las prácticas ilegales que socavan la solución de dos Estados.