Emiratos condena el ataque de colonos israelíes contra una delegación diplomática europea en Cisjordania ocupada

Emiratos condena el ataque de colonos israelíes contra una delegación diplomática europea en Cisjordania ocupada

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque de colonos israelíes contra una delegación diplomática europea durante una visita a la localidad de Taybeh, en la Cisjordania ocupada.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que el acto supone una flagrante violación de las leyes, las convenciones y las normas internacionales que garantizan la plena protección de los diplomáticos y las misiones diplomáticas. Añadió que estos hechos agravan el deterioro de la situación regional y obstaculizan los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz y la estabilidad.

El ministerio reclamó una investigación independiente y transparente sobre estas violaciones y que los responsables rindan cuentas.

También pidió a la comunidad internacional que cumpla sus responsabilidades para poner fin a las continuas violaciones israelíes y evitar una nueva escalada en el territorio palestino ocupado y la región.

Asimismo, subrayó la necesidad de apoyar los esfuerzos regionales e internacionales para avanzar en el proceso de paz en Oriente Próximo, alcanzar una paz amplia y justa y poner fin a las prácticas ilegales que socavan la solución de dos Estados.