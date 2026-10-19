Abdullah bin Zayed y el ministro alemán de Exteriores abordan la situación regional

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó en una conversación telefónica con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, la evolución de la situación regional y los acontecimientos en Oriente Próximo.

Las partes también analizaron formas de reforzar los esfuerzos para consolidar la paz y la seguridad a escala regional e internacional.

Abdullah bin Zayed y Wadephul repasaron diversos asuntos de interés común relacionados con la cooperación entre ambos países y estudiaron vías para reforzarla en beneficio de sus intereses compartidos.