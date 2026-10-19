El presidente emiratí recibe a Macron a su llegada al país en visita oficial

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada al país en visita oficial.

Macron fue recibido con una ceremonia oficial en el aeropuerto. Durante el acto sonaron los himnos nacionales de Emiratos y Francia, mientras una guardia de honor rindió honores.

A la recepción asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de varios ministros y funcionarios.