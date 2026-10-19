Abdullah bin Zayed y el ministro bareiní de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro bareiní de Asuntos Exteriores, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.

Durante la conversación telefónica, las partes también repasaron las relaciones fraternales históricas entre Emiratos y el hermano Reino de Bahréin y analizaron vías para ampliar la cooperación conjunta en beneficio de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.