Abdullah bin Zayed y el ministro saudí de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro de Asuntos Exteriores del hermano Reino de Arabia Saudí, los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para preservar la seguridad y la estabilidad de la región.

Durante la conversación telefónica, las partes también trataron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar los mecanismos de cooperación conjunta en beneficio de sus intereses comunes, la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.