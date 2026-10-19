La UFC vuelve a Abu Dabi en octubre

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — Abu Dabi se prepara para otra gran noche de deportes de combate internacionales con el regreso de la UFC a la capital emiratí el sábado 24 de octubre.

El evento reunirá de nuevo a algunos de los principales luchadores de la organización y a una audiencia mundial, prolongando una relación que ha convertido a Abu Dabi en uno de los destinos más importantes de la UFC fuera de Estados Unidos.

La programación de la semana incluirá experiencias abiertas al público y actividades relacionadas con las artes marciales mixtas en la isla de Yas.

La velada culminará el sábado con dos combates por títulos mundiales. Alexander Volkanovski defenderá su cinturón de peso pluma frente a Movsar Evloev, mientras que Petr Yan disputará el tercer combate de su trilogía por el título de peso gallo contra Merab Dvalishvili.

Las actividades para aficionados incluirán encuentros interactivos con luchadores de la UFC, entrenamientos abiertos, una rueda de prensa previa a los combates y los pesajes oficiales abiertos al público.