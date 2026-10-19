Los presidentes de Emiratos y Francia abordan la cooperación y la situación regional

ABU DABI, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente francés, Emmanuel Macron, abordaron durante la visita oficial de este último al país las relaciones estratégicas bilaterales y las vías para ampliarlas. La reunión se centró especialmente en la cooperación en economía, inversión, energía, tecnología avanzada e inteligencia artificial, así como en otros ámbitos vinculados a la visión compartida de ambos países en materia de desarrollo y prosperidad.

Mohamed bin Zayed y Macron reafirmaron su compromiso de apoyar la cooperación entre Emiratos y Francia en sectores estratégicos e impulsar los proyectos conjuntos, especialmente en energía, tecnología avanzada e inteligencia artificial.

Las partes también repasaron asuntos regionales e internacionales, con especial atención a la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos para afrontar sus repercusiones sobre la seguridad marítima y el suministro mundial de energía. Ambos dirigentes subrayaron su voluntad de reforzar la coordinación para consolidar la seguridad, la estabilidad y la paz en la región.

El presidente emiratí ofreció un banquete en honor de Macron, quien firmó el libro de honor de invitados y expresó su satisfacción por el desarrollo de las relaciones entre ambos países.

A la reunión y al banquete asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de varios ministros y funcionarios.