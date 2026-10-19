Abdullah bin Zayed se reúne con el ministro indio de Exteriores en Bombay

BOMBAY, 19 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, en Bombay.

El encuentro abordó las relaciones de amistad históricas entre Emiratos e India y las vías para reforzarlas en diversos ámbitos, en el marco de la Asociación Estratégica Integral y del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambos países.

Las partes también estudiaron oportunidades para ampliar la cooperación en sectores como la economía, el comercio, la inversión, las finanzas, la cultura y la energía, así como en otros ámbitos que impulsen el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de los dos países y sus pueblos.

Abdullah bin Zayed afirmó que los profundos lazos históricos entre Emiratos e India constituyen un modelo avanzado de asociación internacional basado en la confianza mutua, una visión compartida y el compromiso de alcanzar intereses comunes.

El ministro emiratí subrayó la importancia que Emiratos concede al fortalecimiento de sus relaciones con India y a aprovechar los avances logrados en el marco de los dos acuerdos.

También destacó que la asociación estratégica entre Emiratos e India se sustenta en una larga trayectoria de relaciones estrechas y cooperación constructiva, que cobra un impulso creciente y abre amplias perspectivas para reforzar la colaboración, especialmente en sectores estratégicos que respaldan el desarrollo sostenible y la competitividad de ambas economías.

Las partes analizaron asimismo los últimos acontecimientos regionales e internacionales y las vías para reforzar los esfuerzos destinados a preservar la paz y la seguridad a escala regional e internacional.

Abdullah bin Zayed llegó este domingo a India en visita de trabajo. Fue recibido por el ministro indio de Competencias, Empleo, Emprendimiento e Innovación, Mangal Prabhat Lodha, y otros funcionarios.