El Brent baja hasta los 109,06 dólares por barril

CAPITALES, 20 de octubre de 2026 (WAM) — Los precios del petróleo bajaron este martes después de que el Brent alcanzara en la sesión anterior su nivel más alto desde el 20 de mayo, con 110,70 dólares por barril.

Los futuros del Brent caían 49 centavos, un 0,45%, hasta los 109,06 dólares por barril a las 00.10 GMT, según Reuters.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, que vencen este martes, bajaban un 0,33%, hasta los 103,32 dólares por barril. El contrato de diciembre, con mayor volumen de negociación, cedía 46 centavos, un 0,47%, hasta los 98,08 dólares.