Los presidentes de Emiratos y Francia presencian el intercambio de un marco de asociación estratégica en defensa

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presenciaron el intercambio del Marco de Asociación Estratégica en Defensa entre ambos países.

El documento fue intercambiado por el ministro de Estado para Asuntos de Defensa emiratí, Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei, y la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y Asuntos de Veteranos, Catherine Vautrin.

Mohamed bin Zayed y Macron también asistieron al intercambio de un acuerdo sobre las disposiciones de aplicación en materia de industria de defensa.

El acuerdo fue intercambiado por el secretario general del Consejo Tawazun para la Habilitación de la Defensa, Nasser Humaid Al Nuaimi, y el delegado general francés de Armamento, Patrick Pailloux.

A la ceremonia asistieron varios jeques, ministros y altos funcionarios.