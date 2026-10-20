El presidente emiratí despide a Macron al término de su visita oficial

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente francés, Emmanuel Macron, abandonó Emiratos Árabes Unidos al concluir su visita oficial al país.

El presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, encabezó la despedida de Macron en el aeropuerto.

También estuvieron presentes el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, así como varios ministros y altos funcionarios.