Los presidentes de Emiratos y Francia visitan el Parque Industrial Tawazun en Abu Dabi

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaron este lunes el Parque Industrial Tawazun, en Abu Dabi, como parte de la visita oficial del mandatario francés al país.

La visita incluyó las empresas ADASI, EPI, HALCON y POWERTECH, pertenecientes al grupo EDGE. Los dos presidentes conocieron productos de varias instalaciones de fabricación avanzada ubicadas en el parque y recibieron información sobre sus infraestructuras y su ecosistema industrial integrado, diseñado para apoyar a los sectores de defensa, aeroespacial y otras industrias estratégicas.

También fueron informados sobre la cooperación del Parque Industrial Tawazun con empresas locales, regionales e internacionales, así como de su papel para facilitar el desarrollo y la expansión de sus operaciones.

Acompañaron al presidente emiratí el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de varios ministros y altos funcionarios.