El subsecretario de Exteriores recibe copia de las cartas credenciales de la embajadora de Grecia

DUBÁI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recibió una copia de las cartas credenciales de Anna-Maria Panagiotakopoulou, embajadora designada de Grecia en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó éxito a la nueva embajadora en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos de ampliar la cooperación con Grecia en beneficio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos amigos.

La embajadora, por su parte, elogió la destacada posición regional e internacional de Emiratos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.