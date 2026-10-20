El subsecretario de Exteriores recibe copia de las cartas credenciales de la embajadora de Grecia

El subsecretario de Exteriores recibe copia de las cartas credenciales de la embajadora de Grecia

DUBÁI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Omar Obaid Alhesan Alshamsi, recibió una copia de las cartas credenciales de Anna-Maria Panagiotakopoulou, embajadora designada de Grecia en Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó éxito a la nueva embajadora en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de Emiratos de ampliar la cooperación con Grecia en beneficio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos amigos.

La embajadora, por su parte, elogió la destacada posición regional e internacional de Emiratos bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.