El príncipe heredero de Abu Dabi inicia este miércoles una visita oficial a Grecia

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, iniciará este miércoles una visita oficial a Grecia, invitado por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

El príncipe heredero y Mitsotakis abordarán las vías para reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en ámbitos prioritarios comunes, sobre la base de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre los dos países.

El objetivo es consolidar aún más la asociación estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Grecia y respaldar sus aspiraciones de desarrollo sostenible y prosperidad.