Abdullah bin Zayed participa en una reunión trilateral con los ministros de Exteriores de Estados Unidos e India

BOMBAY, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, participó en Bombay en una reunión trilateral con el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El encuentro abordó las vías para reforzar la cooperación y la asociación entre los tres países en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la tecnología y la inteligencia artificial. El objetivo es impulsar los intereses compartidos, profundizar la integración económica, reforzar la cooperación regional e internacional y promover el desarrollo sostenible.

Abdullah bin Zayed destacó la solidez de las relaciones estratégicas de Emiratos con India y Estados Unidos y subrayó que ambas asociaciones continúan desarrollándose. También señaló el compromiso común de aprovechar las oportunidades para ampliar la colaboración en distintos sectores en apoyo de objetivos de desarrollo compartidos.

Las partes analizaron asimismo los acontecimientos regionales e internacionales e intercambiaron opiniones sobre cuestiones de interés común y los esfuerzos en curso para reforzar la seguridad y la estabilidad y promover el desarrollo y la prosperidad dentro y fuera de la región.

A la reunión asistió la ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy.