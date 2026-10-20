La Cumbre Abu Dabi Future Health 2026 se inaugura con el foco en la sanidad preventiva

La Cumbre Abu Dabi Future Health 2026 se inaugura con el foco en la sanidad preventiva

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — La Cumbre Abu Dabi Future Health 2026 se inauguró el Centro ADNEC de Abu Dabi con la participación de responsables sanitarios, expertos y legisladores para analizar el uso de los datos, la inteligencia artificial y la innovación médica en la prevención de enfermedades y la mejora de los resultados de salud. El encuentro se prolongará hasta el 22 de octubre.

En su discurso inaugural, el ministro de Salud y Prevención, Ahmed bin Ali Al Sayegh, expuso los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para construir un sistema sanitario integrado, centrado en la prevención, la calidad de vida y la longevidad saludable.

Al Sayegh señaló que el país desarrolla un enfoque nacional, denominado Healthy UAE, para incorporar la prevención a la atención sanitaria y otros ámbitos mediante una estrategia integral de salud pública y bienestar.

También destacó la capacidad de respuesta del sistema sanitario emiratí durante circunstancias excepcionales en la región y afirmó que hospitales y clínicas mantuvieron sus servicios sin aplazar los procedimientos rutinarios.

El ministro anunció planes para desarrollar en los próximos dos años un sistema nacional unificado de mando y control para emergencias sanitarias, a partir del modelo integrado de Abu Dabi para coordinar la respuesta de emergencia, la gestión de pacientes y las autoridades competentes.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Emiratos con la cooperación sanitaria internacional, incluido el apoyo a proyectos de salud digital en Jordania y otros países.