La Cumbre Abu Dabi Future Health 2026 se inaugura con el foco en la sanidad preventiva

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — La Cumbre Abu Dabi Future Health 2026 se inauguró el Centro ADNEC de Abu Dabi con la participación de responsables sanitarios, expertos y legisladores para analizar el uso de los datos, la inteligencia artificial y la innovación médica en la prevención de enfermedades y la mejora de los resultados de salud. El encuentro se prolongará hasta el 22 de octubre.

En su discurso inaugural, el ministro de Salud y Prevención, Ahmed bin Ali Al Sayegh, expuso los esfuerzos de Emiratos Árabes Unidos para construir un sistema sanitario integrado, centrado en la prevención, la calidad de vida y la longevidad saludable.

Al Sayegh señaló que el país desarrolla un enfoque nacional, denominado Healthy UAE, para incorporar la prevención a la atención sanitaria y otros ámbitos mediante una estrategia integral de salud pública y bienestar.

También destacó la capacidad de respuesta del sistema sanitario emiratí durante circunstancias excepcionales en la región y afirmó que hospitales y clínicas mantuvieron sus servicios sin aplazar los procedimientos rutinarios.

El ministro anunció planes para desarrollar en los próximos dos años un sistema nacional unificado de mando y control para emergencias sanitarias, a partir del modelo integrado de Abu Dabi para coordinar la respuesta de emergencia, la gestión de pacientes y las autoridades competentes.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Emiratos con la cooperación sanitaria internacional, incluido el apoyo a proyectos de salud digital en Jordania y otros países.