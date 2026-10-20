El presidente emiratí recibe a una delegación de la Cumbre Abu Dabi Future Health 2026

ABU DABI, 20 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a una delegación participante en la Cumbre Abu Dabi Future Health 2026, que se celebra del 20 al 22 de octubre bajo el lema «Sentir es predecir».

Mohamed bin Zayed dio la bienvenida a la delegación, integrada por líderes y expertos internacionales en salud, y les deseó éxito para alcanzar resultados positivos que beneficien a las personas de todo el mundo.

El presidente afirmó que la salud es una prioridad para Emiratos, al estar directamente vinculada a las personas, el principal activo del país.

También destacó el compromiso emiratí de incrementar la inversión en el sector sanitario para construir un sistema de salud sostenible que mejore la calidad de vida de la sociedad. Añadió que la cumbre ofrece una plataforma global relevante para el diálogo y el intercambio de experiencias entre especialistas.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de varios ministros y altos funcionarios.