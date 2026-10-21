McNulty cierra la temporada del UAE Team Emirates-XRG con una victoria en la Veneto Classic

ABU DABI, 21 de octubre de 2026 (WAM) — El UAE Team Emirates-XRG cerró la temporada 2026 con una victoria en la Veneto Classic, donde Brandon McNulty se impuso en solitario y su compañero Pavel Sivakov fue tercero en su última carrera con el equipo emiratí.

El triunfo supone la primera victoria de McNulty con el maillot arcoíris desde que se proclamó campeón del mundo de ruta en Montreal el mes pasado y eleva a 78 el total de triunfos del UAE Team Emirates-XRG esta temporada.

A seis kilómetros de la meta, McNulty disponía de una ventaja de unos 20 segundos. El estadounidense amplió después su renta y cruzó la línea de llegada en solitario.

El doble podio puso fin a una temporada exigente para el equipo, marcada por caídas, lesiones y periodos sin varios de sus ciclistas clave. Pese a ello, el conjunto se mantuvo competitivo al máximo nivel y terminó la campaña con 78 victorias.