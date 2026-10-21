La Guardia Nacional emiratí logra la membresía plena de la FIEP en una cumbre celebrada en Argentina

BUENOS AIRES, 21 de octubre de 2026 (WAM) — La Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos ha sido admitida como miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), durante la cumbre de la organización celebrada en Argentina en 2026.

El comandante de la Guardia Nacional, el general de división Saleh Mohammed bin Mejren Al Ameri, encabezó la delegación emiratí en el encuentro. La admisión culmina un año de participación activa y cooperación institucional y, según la entidad, refleja la confianza internacional en la eficacia y las capacidades avanzadas de las instituciones de seguridad y militares de Emiratos.

Al Ameri afirmó ante la cumbre que la adhesión plena a la FIEP representa un hito estratégico en el desarrollo institucional de la Guardia Nacional y abre una nueva etapa de asociaciones internacionales y cooperación multilateral en materia de seguridad.

«Este logro refleja la destacada posición internacional de Emiratos y la eficiencia, preparación y capacidades avanzadas de sus instituciones de seguridad y defensa, gracias al firme respaldo y la visión de nuestro liderazgo», declaró.

El comandante subrayó que la membresía implica también la responsabilidad de participar de forma activa en los objetivos de la organización, intercambiar conocimientos y experiencias, desarrollar sistemas de formación y fortalecimiento de capacidades y mejorar la preparación y la respuesta conjunta ante los desafíos de seguridad en evolución.

Asimismo, señaló que los retos actuales, cada vez más complejos, interconectados y transnacionales, exigen asociaciones internacionales eficaces, coordinación continua y capacidades integradas. La Guardia Nacional emiratí, añadió, aspira a ser un socio fiable y activo en el desarrollo de los mecanismos de cooperación internacional en seguridad.

Durante la cumbre, los comandantes de las fuerzas miembros firmaron una declaración conjunta que destaca la necesidad de reforzar la cooperación internacional en seguridad, los mecanismos de coordinación y el intercambio de información y experiencias. El documento también contempla avanzar en la formación y el fortalecimiento de capacidades y mejorar la cooperación frente a las amenazas emergentes y los desafíos transfronterizos.

La declaración pretende reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de las fuerzas miembros y contribuir a la seguridad y la estabilidad regional e internacional.