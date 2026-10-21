El presidente emiratí recibe al primer ministro de Singapur

ABU DABI, 21 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este miércoles al primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, de visita oficial en el país.

Wong fue recibido con una ceremonia oficial en la que sonaron los himnos nacionales de Singapur y Emiratos y se rindieron honores militares.

Entre los asistentes figuraban el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí, además de varios ministros y funcionarios.