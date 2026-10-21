Abdullah bin Zayed y el vice primer ministro italiano abordan por teléfono la situación regional e internacional

ABU DABI, 21 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el vice primer ministro y ministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani, las relaciones bilaterales y la asociación estratégica entre Emiratos e Italia.

Durante la conversación telefónica, las partes analizaron vías para reforzar estos lazos, en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países y sus aspiraciones de prosperidad económica sostenible.

También trataron diversos acontecimientos regionales e internacionales, la situación en Oriente Próximo y las formas de reforzar los esfuerzos en curso para promover la seguridad y la estabilidad a escala regional e internacional.