Abdullah bin Zayed y su homólogo iraquí abordan por teléfono las relaciones fraternales y la situación regional

ABU DABI, 21 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el vice primer ministro y ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Fuad Hussein, abordaron por teléfono los últimos acontecimientos regionales, la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.

Los dos ministros también trataron diversos asuntos de interés común relacionados con las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para seguir desarrollando la cooperación bilateral en beneficio de la prosperidad de sus pueblos.