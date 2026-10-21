Emiratos presenta formalmente a Lana Nusseibeh como candidata a secretaria general de la ONU

ABU DABI, 21 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha presentado formalmente a la ministra de Estado Lana Zaki Nusseibeh como candidata al cargo de secretaria general de Naciones Unidas.

El presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, remitió la candidatura en una carta dirigida a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, conforme a los procedimientos establecidos para seleccionar y designar al próximo secretario general.

En la carta, Mohamed bin Zayed destacó la amplia experiencia de Nusseibeh en Naciones Unidas, su criterio ante los actuales desafíos internacionales y su trayectoria de trabajo constructivo.

Además de sus funciones ministeriales, Nusseibeh fue representante permanente de Emiratos ante la ONU entre 2013 y 2024. Durante ese periodo fue vicepresidenta de la Asamblea General, presidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres y copresidenta de los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo de Seguridad. También presidió en dos ocasiones el Consejo de Seguridad durante el mandato de Emiratos de 2022 a 2023.

Su labor abarca, entre otros ámbitos, la paz y la seguridad, la acción humanitaria, el desarrollo sostenible, los riesgos de seguridad vinculados al clima, los asuntos de las mujeres y la reforma multilateral.

El Consejo de Seguridad ha evaluado a los aspirantes mediante una serie de sondeos indicativos informales. El último tuvo lugar el 16 de octubre.

Según la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General designa al secretario general por recomendación del Consejo de Seguridad. El proceso continuará en las próximas semanas, mientras los miembros del Consejo analizan a los candidatos para dirigir la organización a partir de enero de 2027.