Abdullah bin Zayed y la ministra de Exteriores nigeriana abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 21 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con la ministra nigeriana de Asuntos Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, las vías para reforzar las relaciones bilaterales y la cooperación con vistas a impulsar el desarrollo y la prosperidad económica de ambos países.

Durante la conversación telefónica, las dos partes también intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales.