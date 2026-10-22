El príncipe heredero de Abu Dabi llega a Atenas en visita oficial a Grecia

ATENAS, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, llegó este a Atenas para iniciar una visita oficial a Grecia.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de Atenas, fue recibido por el ministro griego de Asuntos Exteriores, George Gerapetritis.
El príncipe heredero viaja acompañado por una delegación de alto nivel integrada por el general de división y piloto, el jeque Ahmed bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas emiratíes; el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y director ejecutivo y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; la ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy; y el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.
La delegación también incluye al ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; al asesor de Asuntos de Seguridad de la Corte del Príncipe Heredero, Ghanem Sultan Alsuwaidi; al presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak; al presidente del Departamento de Salud de Abu Dabi, Mansour Ibrahim Al Mansouri; al secretario general del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente de la Oficina del Príncipe Heredero, Saif Saeed Ghobash; a la presidenta de la Oficina de Medios de Abu Dabi y asesora de Relaciones Estratégicas de la Corte del Príncipe Heredero, Maryam Eid AlMheiri; y al embajador emiratí en Grecia, Ali Obaid Al Dhaheri.