Abdullah bin Zayed felicita por teléfono al nuevo ministro indonesio de Exteriores y aborda la cooperación bilateral

ABU DABI, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, felicitó a Arrmanatha Christiawan Nasir por su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia.

Durante una conversación telefónica, las partes abordaron las relaciones bilaterales, los ámbitos de cooperación y acción conjunta y las oportunidades para ampliarlos en diversos sectores, como la economía, el comercio y la inversión, en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países.

Abdullah bin Zayed deseó éxito a Nasir en sus nuevas funciones y expresó su voluntad de trabajar con él para reforzar la cooperación en apoyo de los planes de desarrollo de ambos países y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.

También analizaron los últimos acontecimientos regionales e intercambiaron opiniones sobre ellos.