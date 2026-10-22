Emiratos condena enérgicamente el ataque hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd

ABU DABI, 22 de octubre de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más enérgicos el ataque lanzado por el grupo hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en el hermano Reino de Arabia Saudí, que causó dos muertos y varios heridos civiles.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que el ataque constituye una flagrante violación de la soberanía saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El ministerio reafirmó la plena solidaridad de Emiratos con Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas dirigidas a salvaguardar la seguridad y la estabilidad del reino.

Emiratos expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.