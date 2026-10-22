Abdullah bin Zayed y el ministro chipriota de Exteriores abordan por teléfono los lazos estratégicos y la situación regional

ABU DABI, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro chipriota de Asuntos Exteriores, Constantinos Kombos, las relaciones estratégicas y diversos aspectos de la cooperación y la acción conjunta entre los dos países.

Durante la conversación telefónica, las partes analizaron las vías para reforzar la cooperación en beneficio de los intereses comunes de ambos países amigos.

También trataron diversos asuntos regionales e internacionales de interés común, en particular los acontecimientos en Oriente Próximo, y la importancia de respaldar los esfuerzos para consolidar la seguridad y la estabilidad en la región.