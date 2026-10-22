El príncipe heredero de Abu Dabi y el primer ministro griego participan en el Foro Estratégico Emiratos-Grecia en Atenas

ATENAS, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, participaron del Foro Estratégico Emiratos-Grecia, celebrado en Atenas con la asistencia de empresarios, inversores y funcionarios de ambos países.

El encuentro analizó las oportunidades para ampliar las asociaciones comerciales y de inversión, especialmente en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, y para desarrollar soluciones innovadoras en favor de la seguridad alimentaria y de unas cadenas de suministro más resilientes.

El foro busca reforzar la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países, identificar oportunidades y convertirlas en alianzas y proyectos transformadores que impulsen el crecimiento económico sostenible.

Durante el evento, Khaled bin Mohamed y Mitsotakis asistieron al anuncio de 18 memorandos de entendimiento, acuerdos y alianzas comerciales entre Emiratos Árabes Unidos y Grecia, por un valor total de 12.750 millones de euros.

Los acuerdos abarcan sectores estratégicos como las infraestructuras digitales, la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, las energías renovables, las infraestructuras de energía limpia, la industria, la logística, el transporte y los puertos, la atención sanitaria y las ciencias de la vida, así como la seguridad alimentaria.

El príncipe heredero destacó el papel de las comunidades empresariales emiratí y griega para reforzar las relaciones económicas, ampliar la cooperación comercial y de inversión, e impulsar asociaciones estratégicas que favorezcan el crecimiento sostenible, aceleren la adopción de tecnología avanzada y abran nuevas oportunidades de inversión en sectores de futuro con alto potencial de crecimiento.

También afirmó que las relaciones comerciales y de inversión entre Emiratos y Grecia constituyen un modelo de cooperación basado en una visión compartida y la confianza mutua. Subrayó la importancia de profundizar la asociación estratégica y de aprovechar la innovación, la tecnología avanzada y las soluciones de inteligencia artificial para mejorar la competitividad y generar oportunidades de inversión.

El foro ofreció una plataforma para estrechar los vínculos entre las comunidades empresariales emiratí y griega, explorar oportunidades comerciales y de inversión y desarrollar asociaciones entre empresas e instituciones, en apoyo de los intereses comunes y las aspiraciones de desarrollo de ambos países.

Al encuentro asistieron, entre otros, el general de división y piloto, el jeque Ahmed bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas emiratíes; el jeque Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente de la Corte del Príncipe Heredero de Abu Dabi; el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y director ejecutivo y consejero delegado del grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; la ministra de Estado de Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy; el ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; el ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Alsuwaidi; y el embajador emiratí en Grecia, Ali Obaid Al Dhaheri, además de otros funcionarios, empresarios e inversores de ambos países.