Abdullah bin Zayed y el ministro francés de Exteriores abordan por teléfono los lazos estratégicos y la situación regional

ABU DABI, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, abordaron por teléfono las vías para reforzar y desarrollar las relaciones estratégicas entre ambos países en diversos ámbitos.

Los dos ministros también trataron varios asuntos regionales e internacionales de interés común e intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Asimismo, analizaron las formas de respaldar los esfuerzos encaminados a consolidar la paz y la seguridad regional e internacional.