Abdullah bin Zayed y el ministro sirio de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de la hermana República Árabe Siria, Asaad Al Shaibani, abordaron por teléfono los acontecimientos regionales y los esfuerzos para preservar la seguridad y la estabilidad en la región.

Los dos ministros también trataron las relaciones fraternales entre sus países y las vías para reforzar la cooperación bilateral en beneficio de sus intereses comunes y de la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.