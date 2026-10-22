Abdullah bin Zayed y el ministro senegalés de Exteriores abordan por teléfono las relaciones bilaterales y asuntos regionales e internacionales

ABU DABI, 22 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro senegalés de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior, Cheikh Niang, abordaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en apoyo de las prioridades de desarrollo de ambos países.

Durante la conversación telefónica, los dos ministros también intercambiaron opiniones sobre varios asuntos regionales e internacionales de interés común.