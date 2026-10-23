Abdullah bin Zayed y el ministro egipcio de Exteriores abordan por teléfono la situación regional

ABU DABI, 23 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelatty, abordaron las relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en apoyo de sus prioridades de desarrollo.

Durante la conversación telefónica, los dos ministros también analizaron los acontecimientos regionales y la situación general en la región.