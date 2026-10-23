Abdullah bin Zayed y el ministro malasio de Exteriores abordan por teléfono las relaciones bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 23 de octubre de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó con el ministro malasio de Asuntos Exteriores, Mohamad Hasan, las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en el marco de la Asociación Económica Integral entre ambos países.

Durante la conversación telefónica, las partes también trataron varios asuntos de interés común, así como los últimos acontecimientos regionales y la situación en Oriente Próximo.