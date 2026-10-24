El Ministerio del Interior emiratí forma en Argentina a 30 efectivos latinoamericanos para misiones de paz

BUENOS AIRES, 24 de octubre de 2026 (WAM) — El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos imparte en Argentina, del 19 al 30 de octubre, un curso especializado sobre misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.

El programa reúne a 30 participantes de siete países de América Latina y forma parte de los esfuerzos del ministerio para profundizar la cooperación internacional, promover el intercambio de experiencia policial y reforzar las capacidades especializadas para las operaciones de paz.

El curso está dirigido por el coronel Saeed Alham Al Dhaheri, agregado de Policía de la Misión Permanente de Emiratos ante Naciones Unidas en Nueva York, y el teniente primero Rashid Al Neyadi. El programa incluye formación especializada para las fuerzas de paz, el estudio del comportamiento de las multitudes y métodos de gestión de concentraciones.

La formación busca reforzar las competencias profesionales, la capacidad operativa y la preparación de los participantes para afrontar los desafíos de las operaciones de paz. También les prepara para las misiones sobre el terreno antes de su despliegue, de acuerdo con las normas y las buenas prácticas de Naciones Unidas.

La iniciativa subraya el compromiso del Ministerio del Interior de ampliar la participación de Emiratos en los foros internacionales, respaldar las misiones de paz y ofrecer formación policial a escala internacional, además de reforzar la cooperación y la coordinación con socios internacionales.