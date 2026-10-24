El presidente emiratí transmite sus condolencias al rey de Jordania por el ataque contra una iglesia en Karak

ABU DABI, 24 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trasladó sus condolencias al rey Abdalá II de Jordania por las víctimas de un ataque contra una iglesia en la gobernación de Karak.

Durante una conversación telefónica, Mohamed bin Zayed expresó también su solidaridad con el pueblo jordano y las familias de las víctimas, y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El presidente emiratí reafirmó la solidaridad de Emiratos con Jordania frente a todo aquello que pretenda socavar la seguridad del país y la protección de sus ciudadanos.

El rey Abdalá II agradeció al mandatario emiratí sus sinceros sentimientos hacia Jordania y su pueblo.