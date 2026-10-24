Emiratos activa una respuesta urgente de ayuda para los afectados por el terremoto en Panamá

ABU DABI, 24 de octubre de 2026 (WAM) — Por directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado, a través de su Agencia de Ayuda, una respuesta urgente para asistir a los afectados por el terremoto que sacudió distintas zonas de Panamá y causó daños materiales y evacuaciones generalizadas.

La respuesta humanitaria busca proporcionar suministros esenciales y material de refugio para mitigar el impacto del seísmo en las comunidades afectadas y en personas de todas las edades. La iniciativa se enmarca en el compromiso emiratí de solidaridad con los países y las comunidades afectados por terremotos, huracanes y otros desastres naturales.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Tareq Ahmed Al Ameri, destacó el papel del país en la rápida entrega de asistencia y apoyo a las poblaciones afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias. También subrayó la necesidad de responder con prontitud para acelerar la recuperación temprana y restablecer la estabilidad.

Al Ameri explicó que la agencia trabaja con la Embajada de Emiratos en Panamá, las autoridades locales y las organizaciones internacionales competentes para garantizar la rápida llegada de la ayuda, especialmente a las zonas más afectadas y a las familias más vulnerables.

Las labores se llevan a cabo conforme a las evaluaciones humanitarias realizadas por las organizaciones competentes de Naciones Unidas.