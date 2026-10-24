Emiratos activa una respuesta urgente de ayuda para los afectados por el terremoto en Panamá

Emiratos activa una respuesta urgente de ayuda para los afectados por el terremoto en Panamá

ABU DABI, 24 de octubre de 2026 (WAM) — Por directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado, a través de su Agencia de Ayuda, una respuesta urgente para asistir a los afectados por el terremoto que sacudió distintas zonas de Panamá y causó daños materiales y evacuaciones generalizadas.

La respuesta humanitaria busca proporcionar suministros esenciales y material de refugio para mitigar el impacto del seísmo en las comunidades afectadas y en personas de todas las edades. La iniciativa se enmarca en el compromiso emiratí de solidaridad con los países y las comunidades afectados por terremotos, huracanes y otros desastres naturales.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Tareq Ahmed Al Ameri, destacó el papel del país en la rápida entrega de asistencia y apoyo a las poblaciones afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias. También subrayó la necesidad de responder con prontitud para acelerar la recuperación temprana y restablecer la estabilidad.

Al Ameri explicó que la agencia trabaja con la Embajada de Emiratos en Panamá, las autoridades locales y las organizaciones internacionales competentes para garantizar la rápida llegada de la ayuda, especialmente a las zonas más afectadas y a las familias más vulnerables.

Las labores se llevan a cabo conforme a las evaluaciones humanitarias realizadas por las organizaciones competentes de Naciones Unidas.