Los líderes emiratíes felicitan al presidente de Kazajistán por el Día de la República

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, con motivo del Día de la República de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente kazajo, al primer ministro, Oljas Bektenov, y al vicepresidente, Erlan Karin.