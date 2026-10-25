Los líderes emiratíes felicitan al presidente de Kazajistán por el Día de la República

Los líderes emiratíes felicitan al presidente de Kazajistán por el Día de la República

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, con motivo del Día de la República de su país.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente kazajo, al primer ministro, Oljas Bektenov, y al vicepresidente, Erlan Karin.