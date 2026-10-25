Dos convoyes emiratíes con 260 toneladas de ayuda entran en Gaza bajo la Operation Chivalrous Knight 3

GAZA, 25 de octubre de 2026 (WAM) — Dos convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, integrados por diez camiones con 260 toneladas de alimentos, entraron esta semana en la Franja de Gaza en el marco de la Operation Chivalrous Knight 3, dentro de los esfuerzos emiratíes para apoyar a la población palestina y cubrir sus necesidades básicas.

Con estos envíos, el número total de camiones que han entrado en Gaza desde el inicio de la Operation Chivalrous Knight 3 asciende a 14.594, con un total de 138.290 toneladas de ayuda humanitaria.

El equipo de la Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando los convoyes en el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos, situado en la ciudad egipcia de Al Arish. El sistema integrado incluye la recepción, clasificación, preparación y envío de suministros a Gaza para garantizar el flujo continuado de ayuda y su entrega a quienes la necesitan.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos emiratíes para proporcionar ayuda humanitaria de forma periódica, aliviar el sufrimiento de la población palestina y atender sus necesidades urgentes.

La Operation Chivalrous Knight 3 reafirma los continuos esfuerzos humanitarios y de socorro de Emiratos en apoyo de la población palestina, en línea con su tradición humanitaria y sus valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria.