El presidente de Benín visita la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi

El presidente de Benín visita la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Benín, Romuald Wadagni, visitó la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi, acompañado por la ministra beninesa de Asuntos Exteriores, Corinne Amori Brunet; el embajador emiratí en Benín, Hazzah Mohammed Al-Qahtani; el embajador de Benín, Badirou Aguemon, y otros miembros de la delegación.

El director general del Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, Yousif Abdallah Alobaidli, recibió a la delegación y la acompañó en un recorrido por las salas y los patios del templo.

Alobaidli explicó la historia de la mezquita y su mensaje cultural de convivencia, tolerancia y apertura, valores inspirados en el legado del Padre Fundador de Emiratos Árabes Unidos. También destacó el papel del centro en el fomento del diálogo intercultural y la comprensión entre civilizaciones.

La especialista en visitas culturales Hind Al Muhairbi presentó los elementos artísticos y arquitectónicos de la mezquita, que combinan ejemplos de arte y diseño islámicos de distintas épocas y estilos.

Wadagni y su delegación visitaron asimismo el mausoleo del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan y evocaron su visión de la paz, que sigue dando forma a la cultura de tolerancia y convivencia de Emiratos.

El presidente recibió un obsequio conmemorativo inspirado en la belleza artística de la mezquita y un ejemplar de Gran Mezquita Sheikh Zayed: luces de paz, publicación que muestra su estilo arquitectónico y reúne fotografías galardonadas en el certamen Espacios de luz.