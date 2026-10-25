El presidente de Benín visita la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Benín, Romuald Wadagni, visitó la Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dabi, acompañado por la ministra beninesa de Asuntos Exteriores, Corinne Amori Brunet; el embajador emiratí en Benín, Hazzah Mohammed Al-Qahtani; el embajador de Benín, Badirou Aguemon, y otros miembros de la delegación.

El director general del Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, Yousif Abdallah Alobaidli, recibió a la delegación y la acompañó en un recorrido por las salas y los patios del templo.

Alobaidli explicó la historia de la mezquita y su mensaje cultural de convivencia, tolerancia y apertura, valores inspirados en el legado del Padre Fundador de Emiratos Árabes Unidos. También destacó el papel del centro en el fomento del diálogo intercultural y la comprensión entre civilizaciones.

La especialista en visitas culturales Hind Al Muhairbi presentó los elementos artísticos y arquitectónicos de la mezquita, que combinan ejemplos de arte y diseño islámicos de distintas épocas y estilos.

Wadagni y su delegación visitaron asimismo el mausoleo del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan y evocaron su visión de la paz, que sigue dando forma a la cultura de tolerancia y convivencia de Emiratos.

El presidente recibió un obsequio conmemorativo inspirado en la belleza artística de la mezquita y un ejemplar de Gran Mezquita Sheikh Zayed: luces de paz, publicación que muestra su estilo arquitectónico y reúne fotografías galardonadas en el certamen Espacios de luz.