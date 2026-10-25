Paraguay agradece a Emiratos el envío de 289 toneladas de ayuda alimentaria de emergencia

ASUNCIÓN, 25 de octubre de 2026 (WAM) — Paraguay expresó su agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por su rápida respuesta para asistir a las personas afectadas por el fenómeno climático de El Niño y las fuertes tormentas asociadas, que dañaron viviendas, edificios y propiedades en varias zonas del país.

El ministro paraguayo de Industria y Comercio, Marco Riquelme, hizo estas declaraciones después de que Emiratos, a través de la Agencia de Ayuda de Emiratos, entregara 289 toneladas de diversos alimentos para apoyar a unas 5.000 familias afectadas por el temporal en las últimas semanas.

«En nombre del Gobierno de Paraguay, expresamos nuestro sincero agradecimiento a Emiratos por esta valiosa ayuda alimentaria, que refleja los principios de cooperación y fraternidad entre nuestros dos países amigos y confirma que la verdadera amistad entre las naciones se fortalece en la adversidad», afirmó Riquelme.

El ministro añadió que Emiratos fue uno de los primeros países en mostrar solidaridad y tender una mano a las familias afectadas por El Niño, contribuyendo a una pronta recuperación temprana y al restablecimiento de la estabilidad. La ayuda de emergencia, señaló, transmite un mensaje de esperanza, atención y compromiso con el pueblo paraguayo.

El presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmó que, por directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos se mantiene junto a los afectados por El Niño en Paraguay. También valoró las palabras de Riquelme como reflejo de la profundidad de la amistad fraternal entre ambos países.

Al Ameri explicó que Emiratos adquirió los alimentos en el mercado local para apoyar la economía paraguaya, así como a los productores y empresas del sector de suministro alimentario. Esta medida permite además acelerar la entrega de ayuda para atender las necesidades básicas, impulsar la recuperación temprana y facilitar que las comunidades recuperen su capacidad para proveer bienes esenciales, en coordinación con las autoridades y socios locales.

Emiratos anunció el 10 de octubre una asignación de tres millones de dólares para su respuesta de emergencia a los afectados por las tormentas en Paraguay, dentro de sus esfuerzos para mitigar el impacto de los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos.