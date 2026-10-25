Los presidentes de Emiratos y Benín abordan el refuerzo de las relaciones bilaterales

ABU DABI, 25 de octubre de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Benín, Romuald Wadagni, abordaron las vías para reforzar las relaciones bilaterales, con especial atención a la economía y la inversión.

Mohamed bin Zayed dio la bienvenida a Wadagni, de visita de trabajo en Emiratos, y expresó su deseo de que el viaje contribuya a profundizar la cooperación entre ambos países en apoyo de sus prioridades de desarrollo compartidas y de la prosperidad de sus pueblos.

Las partes reafirmaron su compromiso de estrechar los vínculos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en energías renovables, agricultura, infraestructuras y seguridad alimentaria.

La reunión también abordó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que Emiratos acogerá en diciembre, y destacó su papel para impulsar los esfuerzos internacionales dirigidos a afrontar los desafíos hídricos, mejorar la gestión del agua y garantizar la sostenibilidad de los recursos.

El presidente emiratí reafirmó el interés de Emiratos en reforzar la cooperación para el desarrollo con los países de África, incluido Benín, y en construir asociaciones sostenibles que contribuyan al crecimiento y la prosperidad a largo plazo.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; varios ministros y funcionarios, así como miembros de la delegación que acompañaba al presidente de Benín.